Нобель Арустамян: «Березуцкий — не главная проблема ЦСКА»

Известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян поделился мнением о нынешней ситуации в ЦСКА.

По мнению Арустамяна, главная проблема армейского клуба заключается не в наставнике команды, а в системе управления.

«В ЦСКА последние два года проблема не столько в тренере, сколько в вертикале клуба. Если команда переходит от структуры Гинера, которая жила в 20 лет, в структуру ВЭБ, где свой менеджмент, свои управленцы, другие деньги. И, к сожалению, в ЦСКА грубо говоря перестройка затянулась.

Поэтому, как я понимаю, часть менеджмента и менеджеров хочет его сохранить. Гинер? Не уверен. Думаю, что Орешкин хочет сохранить Березуцкого в команде», — сказал Арустамян в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам прошедшего сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем 30-м туре команда Алексея Березуцкого разгромила «Ростов» (4:0).