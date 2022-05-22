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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобель Арустамян: «Березуцкий — не главная проблема ЦСКА»

22 Мая 2022 • 15:01 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Ростов
окончен

Известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян поделился мнением о нынешней ситуации в ЦСКА.

По мнению Арустамяна, главная проблема армейского клуба заключается не в наставнике команды, а в системе управления.

«В ЦСКА последние два года проблема не столько в тренере, сколько в вертикале клуба. Если команда переходит от структуры Гинера, которая жила в 20 лет, в структуру ВЭБ, где свой менеджмент, свои управленцы, другие деньги. И, к сожалению, в ЦСКА грубо говоря перестройка затянулась.

Поэтому, как я понимаю, часть менеджмента и менеджеров хочет его сохранить. Гинер? Не уверен. Думаю, что Орешкин хочет сохранить Березуцкого в команде», — сказал Арустамян в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам прошедшего сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем 30-м туре команда Алексея Березуцкого разгромила «Ростов» (4:0).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий Нобель Арустамян
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