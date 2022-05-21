Экс-игрок «Спартака» Мор: Уверен, что «Ростов» точно не проиграет ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего поединка в РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

Мор сказал «РБ-Спорту», что «армейцы» уже откровенно доигрывают сезон, так как многие лидеры объявили о своём уходе, да и перспективы Березуцких выглядят туманно. Экс-игрок отметил, что «Ростов» будет более мотивирован, так как подопечные Карпина постараются показать себя и закончить сезон на позитивной ноте. Эксперт добавил, что ростовский клуб точно не проиграет ЦСКА.

Напомним, что встреча между ЦСКА и «Ростовом» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.