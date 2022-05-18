Широков — об уходе Фернандеса: «Зря паспорт дали, что сказать»

Бывший полузащитник ЦСКА и капитан сборной России Роман Широков поделился мнением об уходе из ЦСКА защитника Марио Фернандеса по окончании нынешнего сезона.

Широков назвал уход Фернандеса серьёзной потерей для армейского клуба.

«Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, бразилец Фернандес имеет российское гражданство и защищал цвета нашей национальной сборной в период с 2017 по 2021 год. Ранее стало известно, что 31-летний футболист покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона, несмотря на действующий контракт до 2024 года.

В текущем сезоне Фернандес провёл в составе «армейцев» 29 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.