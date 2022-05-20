Первые 15 минут игры с «Ростовом» Дзагоев проведёт на фан-секторе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сообщил, что проведёт первые 15 минут игры 30-го тура РПЛ против «Ростова» на фан-секторе ЦСКА.

«Первые 15 минут матча с «Ростовом» проведу на фанатской трибуне ЦСКА по случаю ухода из клуба. Позаряжаем вместе с болельщиками!» — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Ранее ЦСКА на официальном сайте сообщил о том, что футболист и команда решили не продлевать контракт, и Дзагоев покинет клуб по окончании сезона.

Матч 30-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов» пройдёт завтра, 21 мая на «ВЭБ Арене», начало – в 17:00 мск.