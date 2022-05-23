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Глебов рассказал, почему Акинфеев отказался меняться с ним футболками

23 Мая 2022 • 09:08 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
4:0
Ростов
окончен

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал журналистам о том, по какой причине капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отказался меняться с ним футболками.

Глебов в эфире «Матч Премьер» сказал, что на матч между «Ростовом» и ЦСКА прилетела его семья из Томска, а его отец является большим фанатом «армейского» клуба. Полузащитник отметил, что очень хотел поменяться футболками с Акинфеевым, но вратарь отказался, так как уже обещал отдать свою игровую форму Марио Фернандесу, который проводил свой последний матч в составе ЦСКА.

Напомним, что в итоге ростовская команда крупно уступила ЦСКА со счётом 0:4. Команда Валерия Карпина заняла девятую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Игорь Акинфеев Данил Глебов
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