Глебов рассказал, почему Акинфеев отказался меняться с ним футболками

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал журналистам о том, по какой причине капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отказался меняться с ним футболками.

Глебов в эфире «Матч Премьер» сказал, что на матч между «Ростовом» и ЦСКА прилетела его семья из Томска, а его отец является большим фанатом «армейского» клуба. Полузащитник отметил, что очень хотел поменяться футболками с Акинфеевым, но вратарь отказался, так как уже обещал отдать свою игровую форму Марио Фернандесу, который проводил свой последний матч в составе ЦСКА.

Напомним, что в итоге ростовская команда крупно уступила ЦСКА со счётом 0:4. Команда Валерия Карпина заняла девятую строчку в турнирной таблице.