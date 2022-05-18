Фернандес рассказал, на каких условиях возобновит карьеру

Сегодня, 18 мая, защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры. Позже он объяснил своё решение.

«В последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать все то, что всегда отдавал на благо ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провел в ЦСКА», - приводит слова Фернандеса официальный сайт «армейцев».

Фернандес признался, что хочет побыть с семьёй, сославшись на то, что в этом году у него родился сын. Бразилец заявил, что не хочет покидать структуру ЦСКА и будет следить за результатами команды.

31-летний футболист рассказал о том, что встречался с генеральным директором Романом Бабаевым и президентом команды Евгением Гинером. Фернандес заявил, что признался функционерам о своей усталости и желании улететь в Бразилию. Он благодарен Гинеру и Бабаеву за понимание и за отношение как к сыну.

Ранее мы сообщили о том, что натурализованный бразилец объявил о приостановке карьеры. Фернандес сыграл в текущем сезоне 27 матчей в РПЛ и отметился двумя голами.