Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что защитник «красно-синих» Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры.

31-летний бразилец перешёл в ЦСКА летом 2012 из «Гремио». Московский клуб заплатил за трансфер крайнего защитника 10,5 миллионов евро. За 10 лет в российской команде Фернандес трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз поднимал над головой кубок страны. По итогам сезона-2018/19 он признавался лучшим игроком Российской премьер-лиги. Его контракт с «армейским» клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, в 2016 году Фернандес получил российское гражданство и сыграл за национальную команду 33 матча, в которых забил 5 голов.