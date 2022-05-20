Акинфеев прокомментировал решение продлить контракт с ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему продлил контракт с «армейским» клубом.

«Наверное, не болельщики должны быть рады продлению контракта, а я, потому что клуб посчитал нужным сделать это. Все знают, что я всегда отдавался клубу и своему делу по полной программе, потому что футбол — моя любимая работа. А ЦСКА — мой родной, любимый и самый лучший клуб в мире», - сказал Акинфеев YouTube-каналу ЦСКА.

36-летний голкипер заявил, что не сомневается в правильности решения продлить контракт с ЦСКА. Вратарь является воспитанником команды, сыграв за клуб 704 матча.

«Жизнь такая штука, она расставляет все на свои места. Бывает справедлива, бывает нет, но сейчас я очень счастлив и полностью погружаюсь в процесс тренировок», — сказал Акинфеев.

В текущем сезоне 36-летний голкипер принял участие в 30 матчах за ЦСКА, в которых 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. «Красно-синие» перед последним туром в сезоне идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.