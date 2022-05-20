Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев прокомментировал решение продлить контракт с ЦСКА

20 Мая 2022 • 18:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.65 4.30 4.80
Через 20 ч. 53 мин.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему продлил контракт с «армейским» клубом.

«Наверное, не болельщики должны быть рады продлению контракта, а я, потому что клуб посчитал нужным сделать это. Все знают, что я всегда отдавался клубу и своему делу по полной программе, потому что футбол — моя любимая работа. А ЦСКА — мой родной, любимый и самый лучший клуб в мире», - сказал Акинфеев YouTube-каналу ЦСКА.

36-летний голкипер заявил, что не сомневается в правильности решения продлить контракт с ЦСКА. Вратарь является воспитанником команды, сыграв за клуб 704 матча.  

«Жизнь такая штука, она расставляет все на свои места. Бывает справедлива, бывает нет, но сейчас я очень счастлив и полностью погружаюсь в процесс тренировок», — сказал Акинфеев.

В текущем сезоне 36-летний голкипер принял участие в 30 матчах за ЦСКА, в которых 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. «Красно-синие» перед последним туром в сезоне идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.05  17:00 Крылья Советов ... Локомотив Москва 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Рубин ... Уфа 2.55 3.15 3.05
21.05  17:00 Химки ... Спартак Москва 4.20 3.75 1.88
21.05  17:00 Краснодар ... Ахмат 2.85 3.45 2.55
21.05  17:00 Динамо Москва ... Сочи 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Нижний Новгород ... Зенит 4.30 4.10 1.79
21.05  17:00 ЦСКА Москва ... Ростов 1.63 3.80 6.00
21.05  17:00 Арсенал Тула ... Урал 2.55 3.15 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
19:54 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА прокомментировали уход Магнуссона
19:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил об уходе Магнуссона
19:21 · Россия. Премьер-лига
35-летний Набабкин продлил контракт с ЦСКА
19:06 · Россия. Премьер-лига
Осинькин исключил уход из «Крыльев Советов» 1
18:59 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил о долгосрочном контракте с Ушаковым
18:26 · Россия. Премьер-лига
Первые 15 минут игры с «Ростовом» Дзагоев проведёт на фан-секторе ЦСКА
18:15 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев прокомментировал решение продлить контракт с ЦСКА
18:00 · Россия. Премьер-лига
Джикия приехал на тренировку «Спартака» на чёрной «Волге» 4 видео
17:51 · Кубок России
В РФС опубликовали заявление об ажиотаже на финал Кубка России
17:49 · Россия. Премьер-лига
Васин рассказал, как долго будет играть Акинфеев
17:34 · Россия. Премьер-лига
Васин рассказал, как отреагировал на уход Дзагоева и Фернандеса из ЦСКА
16:52 · Россия. Премьер-лига
Глебов: Уход из «Ростова»? Всё может быть
16:39 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» предложили другой вариант для увеличения количества игр 2
16:39 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА планирует снизить сумму выкупа Языджи 1 эксклюзив
16:21 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Дзагоев - футболистище шикарный, он мог бы ещё принести пользу ЦСКА» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем