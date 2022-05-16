Малюков: Березуцким нужно дать шанс

Бывший игрок ЦСКА Олег Малюков поделился мнением, нужно ли команде искать другого тренера.

«Стоит ли Березуцким дать еще шанс или лучше пригласить другого специалиста? Березуцкие недавно начали работать тренерами и сами должны сделать выводы из ситуации. Я считаю, братьям надо доверять и дать поработать», — цитирует слова Малюкова «РБ Спорт».

Экс-игрок отметил, что команда только начинает строиться, искать свою игру. Руководство клуба само должно принимать решения, что делать дальше.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 47 очков в 29 матчах.