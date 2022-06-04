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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глава селекционной службы ЦСКА может продолжить работу в Израиле

04 Июня 2022 • 10:27 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Ростов
окончен

Глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян может продолжить карьеру в чемпионате Израиля, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство «Маккаби» хочет видеть Мовсесьяна на посту спортивного директора клуба. Также сообщается, что вслед за главой селекционной службы в Тель-Авив могут переехать и братья Березуцкие, тренировавшие московскую команду в минувшем сезоне.

По итогам прошедшего сезона «армейцы» заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошли до четвертьфинала Кубка России. Сезон 2021/2022 стал первым для Алексея Березуцкого в качестве главного тренера первой команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Маккаби Тель-Авив Алексей Березуцкий Андрей Мовсесьян
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