Глава селекционной службы ЦСКА может продолжить работу в Израиле

Глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян может продолжить карьеру в чемпионате Израиля, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство «Маккаби» хочет видеть Мовсесьяна на посту спортивного директора клуба. Также сообщается, что вслед за главой селекционной службы в Тель-Авив могут переехать и братья Березуцкие, тренировавшие московскую команду в минувшем сезоне.

По итогам прошедшего сезона «армейцы» заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошли до четвертьфинала Кубка России. Сезон 2021/2022 стал первым для Алексея Березуцкого в качестве главного тренера первой команды.