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«Карраскаль — с нами!» ЦСКА объявил о выкупе колумбийца

20 Мая 2022 • 20:08 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.65 4.30 4.80
Через 18 ч. 46 мин.

Полузащитник Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА, сообщила пресс-служба клуба.

«Я очень рад, что продолжу выступление в ЦСКА. Меня очень тепло приняли в клубе и в команде, здесь я счастлив. У клуба прекрасные болельщики, их очень много! Все вместе – мы настоящая семья. Буду делать всё возможное и выкладываться на 100% в каждой игре. Верю, что у нас с  ЦСКА впереди много ярких матчей и побед!» - приводит слова Карраскаля официальный сайт «армейцев».

23-летний колумбиец перешёл в ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейта» зимой 2022 года на правах аренды. Руководство клуба решило выкупить игрока по итогам сезона.

За «армейцев» Карраскаль сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, стоимость игра на трансферном рынке составляет 6,2 млн евро.  


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Хорхе Карраскаль
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