«Карраскаль — с нами!» ЦСКА объявил о выкупе колумбийца

Полузащитник Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА, сообщила пресс-служба клуба.

«Я очень рад, что продолжу выступление в ЦСКА. Меня очень тепло приняли в клубе и в команде, здесь я счастлив. У клуба прекрасные болельщики, их очень много! Все вместе – мы настоящая семья. Буду делать всё возможное и выкладываться на 100% в каждой игре. Верю, что у нас с ЦСКА впереди много ярких матчей и побед!» - приводит слова Карраскаля официальный сайт «армейцев».

23-летний колумбиец перешёл в ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейта» зимой 2022 года на правах аренды. Руководство клуба решило выкупить игрока по итогам сезона.

За «армейцев» Карраскаль сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, стоимость игра на трансферном рынке составляет 6,2 млн евро.