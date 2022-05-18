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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев прокомментировал последние события в ЦСКА

18 Мая 2022 • 19:41 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
1.65 4.30 4.70
21.05 17:00

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на проблемы, которые всплывают в ЦСКА за последнюю неделю.

«То, что сейчас информация выходит в таком количестве, — в этом ведь процентов 20 только истины, а остальное - разговоры. Возможно, что в клубе нет четкого понимания того, как всем этим управлять», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Специалист выразил мысль, что на протяжении длительного времени ЦСКА был клубом, из которого не раздавалось никаких слухов скандального или спорного характера. В этом он выделил заслугу президента ЦСКА Евгения Гинера.

На этой неделе появилась информация о том, что полузащитник Алан Дзагоев завершит карьеру по окончании текущего сезона. Позже футболист опроверг эту информацию.

После этого в российских СМИ появилась информация, что контракт полузащитника Юсуфа Языджи не будет выкуплен, и 26-летний турок вернётся в «Лилль». 18 мая защитник Марио Фернандес объявил о приостановки карьеры.

ЦСКА перед 30-м туром набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Гаджи Гаджиев Алан Дзагоев Марио Фернандес
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