«Зенит» и «Динамо» следят за ситуацией с Языджи

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи, права которого принадлежат французскому клубу «Лилль», заинтересовал российские клубы.

По информации Dha, турецким футболистом интересуются «Зенит» и «Динамо». Однако, кроме российских команд игрока хотят видеть у себя клубы из Англии, Германии, Италии и Турции.

Языджи принадлежит «Лиллю». Зимой 2022 года он перешёл в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. 26-летний турок провёл за «армейский» клуб 10 матчей в чемпионате России и забил 8 голов.

Ранее мы сообщили о том, что ЦСКА не будет выкупать трансфер Языджи. Таким образом, футболист покинет команду в конце сезона-2021/22.

Стоит отметить, издание Dha первым анонсировано переход турка в ЦСКА зимой 2022 года.