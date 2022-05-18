Селюк раскритиковал руководство ЦСКА после ухода с вектора развития воспитанников

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о развитии ЦСКА.

«Важен вектор развития. Какой он будет летом? Пять лет у них был вектор на доморощенных футболистов. Ничего не выигрывали. Стали брать латиносов. Первые игры я смотрел на зимних новичков и думал: «Вот молодцы! Хороших игроков взяли!» Но потом прошёл месяц и всё закончилось. Вот поэтому я не работаю с футболистами из Латинской Америки. 90% из них — алкоголики. «Москва! Как много в этом звуке…» — это их вотчина! Пьянки-гулянки, девочки», — приводит слова Селюка «Чемпионат».

Агент отметил, что он с уважением относится к руководству «армейского» клуба, сохраняя хорошие отношения с боссами команды. Однако, правду в российском футболе не любят. По мнению Селюка, если клуб хочет сделать хорошую команду, то должен воспринимать здоровую критику.

В последние дни из ЦСКА приходит информация об уходе нескольких футболистов в конце сезона. Накануне стало известно, что полузащитник Жан-Филипп Гбамен покинет команду летом 2022 года. Защитник Марио Фернандес приостановил карьеру, а Юсуф Языджи тоже не будет выступать за ЦСКА в следующем сезоне и вернётся в «Лилль».

«Армейцы» после 29 туров набрали 47 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 30-м туре «красно-синие» примут «Ростов» на «ВЭБ Арене», встреча состоится 21 мая, начало – в 17:00 мск.