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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков прокомментировал уход Дзагоева из ЦСКА

20 Мая 2022 • 14:21 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
1.65 4.30 4.80
21.05 17:00

Экс-полузащитник «Зенита» поделился мнением об уходе полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева из команды.

«Я не знаю, какое влияние он оказывал на раздевалку, на тренировочный процесс. Играл он мало, но исходя из того, как играли армейцы, его умения и опыт пригодились бы. Но им было виднее», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Бывший футболист заявил, что если бы Дзагоев больше играл, то у «армейцев» могло быть другое положение в турнирной таблице.

Ранее официальный сайт клуба заявил о том, что ЦСКА и Алан Дзагоев договорились о досрочном расторжении контракта между сторонами.

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 20 матчах чемпионата России и сделал три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Широков Алан Дзагоев РПЛ
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ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
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