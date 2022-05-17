Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, надо ли увольнять главного тренера арамейцев Алексея Березуцкого и насколько команда нуждается в обновлении.

- Можно уже подводить итоги выступления ЦСКА в этом сезоне. Команда в лучшем случае может занять четвертое место – это успех или неудача?

- Это катастрофа. Мы взяли хороших иностранцев. Четверых. Они показывали неплохую игру. Я радовался, что они передадут опыта нашим ребятам, но нет. Они превратились в таких же серых мышей, как и наши футболисты. Это даже удивительно. Они выдали четыре отличных матча, а потом сели. Можно объяснить это адаптацией. Они приехали из других чемпионатов, других временных поясов. Все это сказывается на организме. Но пора бы уже восстановиться. Они сейчас не в форме. У одного что-то со спиной, у другого зуб заболел. Карраскаль еле двигается вообще. Поэтому результаты у ЦСКА безобразные. Да и игры никакой армейцы не показывают – футболисты просто двигаются на поле как попало. Они не чувствуют ни позиций, ни своих партнеров, ни пас принять не могут.

- Кто в этом больше виноват: тренерский штаб или футболисты?

- Тренерский штаб. А чем еще объяснить такой спад в игре?

- У лидеров команд травмы.

- Нет там серьезный травм. Люди, бывает, с температурой играют, с голеностопом поврежденным. И ничего страшного. А эти стали беречь себя, поняли, что это не Запад, а халява. Это там могут быть санкции, если не сыграешь определенное количество матчей в составе. Тогда не получишь денег. А здесь можно как Фукс сидеть два года и получать зарплату. А мы все надеялись, что он будет хорошо играть. Вот команда и занимает четвертое – пятое место. Конечно, это большой провал.

- Эксперты отмечают, что только Эджуке сейчас держит уровень, а все остальные полевые игроки деградируют. Согласны с этим?

- Эджуке как был бестолковым, так и остался. Он сам не знает, что хочет делать, и никто не знает. Ну, прорвался к воротам – ударил. Но у него голова все время внизу, поляну он не видит. Глобально мыслить на поле он не умеет.

- В последних семи матчах ЦСКА одержал всего одну победу. О чем это говорит?

- О том, что у армейцев безобразная оборона. Нет командной игры. Ребята действуют, кто во что горазд – каждый сам за себя. Так что бедный Акинфеев мечется в воротах, как тигр. А что толку? Защитники дают сопернику бить по воротам, выходить один на один.

- ЦСКА забил один гол за десять таймов в последних официальных матчей. Кубковый четвертьфинал плюс четыре матча чемпионата. Третье поражение подряд.

- А я всегда говорил, что Заболотный - не форвард для ЦСКА. Он может выстрелить в удобной позиции, но сам создать что-то он не может. Только подставить голову, колено при простреле. Больше ничего он не умеет. Он не нужен команде в следующем сезоне. Также как и Ахметов. Это тормоз. Не игрок уровня ЦСКА. Он может выступать в «Арсенале», потому что там все по-другому выстроено. В ЦСКА должна быть творческая игра, техничная, грамотная. Если нет в голове ничего, то другую не приставишь.

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- Появилась информация, что главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» попросил руководство об отставке по окончании сезона. Что об этом думаете?

- Руководство будет думать о смене тренера. Игры-то нет. Если бы хотя бы она была, но не было результата, можно было бы потерпеть. Но конструктивной игры нет.

- Она вообще была при Березуцком?

- Пока у футболистов были хорошие физический кондиции, они играли неплохо. Несколько матчей выиграли на последних секундах. И это плохой показатель. Но смысл в игре был. А сейчас его вообще нет. Я уже говорил в свое время, что нельзя было оставлять в команде даже одного Березуцкого, потому что нет опыта работы. Я даже звонил Бабаеву, говорил, что Березуцкому нужен в помощь хороший наставник, чтобы когда он «поплыл», а это обязательно случилось бы, ему было кому подсказать. Я предлагал взять Непомнящего. А получилось, что Березуцкие варятся в своем котле и не знают, что делать.

- Если изменения все-таки произойдут, кто должен возглавить ЦСКА?

- Есть Игнашевич, который поработал самостоятельно. Хотя я не знаю его хорошо, как тренера. Есть Гусев, который тренирует нашу молодежку. Они второй год подряд занимают первое место. К нему надо присмотреться. Он мне очень нравится.

- А если Слуцкого вернуть?

- Нет. Нельзя этого делать. Так же, как Газзаева. Сейчас новые требования, веяния. Но иностранцев брать тоже нельзя.

Елена Григорьевская