Фернандес улетит из России в Бразилию после матча 30-го тура с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес покинет России после окончания текущего сезона РПЛ, об этом сообщил журналист Фабио Алейшо.

По информации источника, футболист пока не знает, когда сможет вернуться в Россию. Напомним, ранее мы сообщили о том, что Фернандес покинет ЦСКА из-за ситуации внутри клуба.

Бразилец перешёл в «армейский» клуб летом 2012 года из «Гремио». За трансфер «красно-синие» заплатили команде из Бразилии 10,5 миллионов евро. Летом 2016 года Фернандес получил российское гражданство и сыграл за сборную 33 матча, в которых забил 5 мячей.

ЦСКА после 29 туров набрал 47 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В 30-м туре «армейцы» сыграют против «Ростова» на «ВЭБ Арене».