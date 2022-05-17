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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист Карпов: «Уход Березуцкого действительно не исключён, скорее, даже наиболее вероятен»

17 Мая 2022 • 18:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.65 4.30 4.70
21.05 17:00

Российский журналист и футбольный инсайдер Иван Карпов рассказал о будущем главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого в своём телеграм-канале.

По информации источника, все решения по тренеру, будут приниматься после окончания текущего сезона. Уход Березуцкого действительно не исключен, скорее, даже наиболее вероятен.

Только после переговоров в конце сезона можно будет говорить о роли братьев Березуцких в ЦСКА. Исходя из этого сложатся критерии выбора нового главного тренера. Им точно не будет Марко Николич, которого сватают в ЦСКА российские СМИ.

Инсайдер считает, что братья не будут тренировать команду в следующем сезоне, и клуб уже совсем скоро назначит нового главного тренера.

Напомним, Алексей Березуцкий вступил в должность главного тренера ЦСКА летом 2021 года. «Армейцы» перед последним 30-м туром РПЛ занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
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