Егоров о возможном переезде «Ростова»: «К нам никто не обращался»

Глава федерации футбола Мордовии Александр Егоров прокомментировал возможный переезд «Ростова» в Саранск.

«По этому поводу лучше общаться в «Ростов». Я по этому поводу ничего не слышал. К нам никто не обращался», — цитирует Егорова «Чемпионат».

Глава футбольной федерации Мордовии отметил, что направляли приглашение в «Ростов» для проведения сборов команды, ведь в городе после чемпионата мира-2018 осталась прекрасная инфраструктура, но диалога о принятии матчей «Ростова» в Саранске никогда не было.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Ростов» может временно перебраться в Саранск для проведения домашних игр.