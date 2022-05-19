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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Егоров о возможном переезде «Ростова»: «К нам никто не обращался»

19 Мая 2022 • 21:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.65 4.30 4.80
21.05 17:00

Глава федерации футбола Мордовии Александр Егоров прокомментировал возможный переезд «Ростова» в Саранск.

«По этому поводу лучше общаться в «Ростов». Я по этому поводу ничего не слышал. К нам никто не обращался», — цитирует Егорова «Чемпионат».

Глава футбольной федерации Мордовии отметил, что направляли приглашение в «Ростов» для проведения сборов команды, ведь в городе после чемпионата мира-2018 осталась прекрасная инфраструктура, но диалога о принятии матчей «Ростова» в Саранске никогда не было.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Ростов» может временно перебраться в Саранск для проведения домашних игр.

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