Комличенко: Говорить о будущем пока рано

Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на просо о своём будущем.

«Хочет ли руководство «Ростова» меня оставить? Руководство клуба выразило желание оставить меня в Ростове после окончания аренды. Мой выкуп из «Динамо» возможен», — сказал Комличенко «РБ Спорт».

Игрок заявил, что пока не готов сообщить о своем решении, где бы он хотел продолжить карьеру.

26-летний нападающий, права на которого принадлежат московскому «Динамо», в текущем сезоне принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. У ростовского клуба есть возможность выкупа футболиста.