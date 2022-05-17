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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА не выкупит контракт Языджи у «Лилля»

17 Мая 2022 • 18:43 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
1.65 4.30 4.70
21.05 17:00

Полузащитник Юсуф Языджи покинет ЦСКА по окончании текущего сезона РПЛ.

По информации Sport24, ЦСКА не смог договориться с руководством «Лилля» и с футболистом, чтобы выкупить контракт игрока. Таким образом, летом футболист вернётся во французский клуб, так как «армейцы» не смогли активировать опцию его выкупа.

25-летний Языджи перешёл в ЦСКА зимой 2022 года из французского клуба «Лилль» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Он с первых же матчей за «армейцев» показал свой уровень, отметившись 8 голами в 10 матчах.    

ЦСКА перед последним 30-м туром РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе у команды 47 очков.  


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Юсуф Языджи
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