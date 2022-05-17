ЦСКА не выкупит контракт Языджи у «Лилля»

Полузащитник Юсуф Языджи покинет ЦСКА по окончании текущего сезона РПЛ.

По информации Sport24, ЦСКА не смог договориться с руководством «Лилля» и с футболистом, чтобы выкупить контракт игрока. Таким образом, летом футболист вернётся во французский клуб, так как «армейцы» не смогли активировать опцию его выкупа.

25-летний Языджи перешёл в ЦСКА зимой 2022 года из французского клуба «Лилль» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Он с первых же матчей за «армейцев» показал свой уровень, отметившись 8 голами в 10 матчах.

ЦСКА перед последним 30-м туром РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе у команды 47 очков.