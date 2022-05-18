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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин предрёк возвращение Фернандеса в ЦСКА

18 Мая 2022 • 23:45 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
1.65 4.30 4.70
21.05 17:00

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин выразил мысль, что защитник Марио Фернандес в скором времени вернётся в команду.

«Никогда не говори «никогда». Может, он соскучится и вернется в ЦСКА через полгода. Почему нет? Этот вариант тоже нельзя отбрасывать», — цитирует Гришина RT.

31-летний бразилец 18 мая сообщил о приостановке спортивной карьеры. Он заявил, что после матча 30-го тура чемпионата России против «Ростова» отправится на родину.

ЦСКА после 29 туров набрал 47 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Встреча с «Ростовом» состоится 21 мая на «ВЭБ Арене», начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Александр Гришин РПЛ
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