Гришин предрёк возвращение Фернандеса в ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин выразил мысль, что защитник Марио Фернандес в скором времени вернётся в команду.

«Никогда не говори «никогда». Может, он соскучится и вернется в ЦСКА через полгода. Почему нет? Этот вариант тоже нельзя отбрасывать», — цитирует Гришина RT.

31-летний бразилец 18 мая сообщил о приостановке спортивной карьеры. Он заявил, что после матча 30-го тура чемпионата России против «Ростова» отправится на родину.

ЦСКА после 29 туров набрал 47 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Встреча с «Ростовом» состоится 21 мая на «ВЭБ Арене», начало – в 17:00 мск.