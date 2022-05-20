Последний тур РПЛ: какие интриги ещё живут

В субботу пройдут матчи заключительного тура чемпионата России. В преддверии тридцатого игрового дня сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» взглянуло на турнирную таблицу, чтобы выделить основные интриги.

По обыкновению мы для начала заглянем в регламент Премьер-лиги. Если две или более команд набрали одинаковое количество очков, то для начала их сравнивают по показателям в очных матчах (очки, количество побед, разность голов, число забитых голов). Далее идёт общее количество побед во всех играх, общая разность мячей и общее количество забитых мячей. С этим разобрались, а теперь – к интригам.

Битва за серебро

Из-за санкций клубы Премьер-лиги России в следующем сезоне не будут выступать в турнирах УЕФА. Таким образом, в верхней части таблицы РПЛ осталась лишь одна интрига – битва за серебро. В очном матче серебряные медали разыграют «Динамо» и «Сочи», которые имеют по 53 очка.

М Команда И В Н П РМ О 1 Зенит 29 19 8 2 66:27 65 2 Динамо 29 16 5 8 52:36 53 3 Сочи 29 16 5 8 49:29 53 4 Краснодар 29 14 7 8 41:29 49

«Динамо» - «Сочи»

«Сочи» для выхода на второе место нужно побеждать. «Динамо» устроит и ничья, ведь в первом круге москвичи обыграли сочинцев на выезде со счётом 1:0.

Борьба за выживание

В нижней части турнирной таблицы РПЛ ситуация куда более интересная. Здесь ясно лишь одно – тульский «Арсенал» уже никуда не денется с последней строчки и точно вылетит. В остальном же всё очень жарко.

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 11 Нижний Новгород 29 7 9 13 25:39 30 12 Урал 29 7 9 13 25:34 30 13 стыки Химки 29 6 11 12 32:46 29 14 стыки Рубин 29 8 5 16 33:54 29 15 вылет Уфа 29 5 12 12 27:39 27 16 вылет Арсенал 29 5 8 16 29:57 23

«Рубин» - «Уфа»

«Химки» - «Спартак»

«Арсенал» - «Урал»

«Нижний Новгород» - «Зенит»

«Рубин» и «Уфа» в очном матче определят, кто из них отправится в ФНЛ напрямую вместе с «Арсеналом». Казанцам достаточно не проиграть, а вот уфимцам нужно набирать исключительно три зачётных балла. Важно отметить, что при поражении «Рубин» точно займёт 15 место, поскольку казанцы уступают «Химкам» по очным встречам (1 очко против 4).

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Теперь переходим к разговору о зоне стыковых игр. Для начала разберём самые сложные расклады. Первый из них такой – по 30 очков набирают «Нижний Новгород», «Урал» и «Уфа». В таком случае по отношению друг к другу они расположатся так:

«Урал» (7 очков в очных матчах), «Нижний Новгород» (5), «Уфа» (4).

Дальше всё будет зависеть от результата «Химок». Если подмосковная команда обыграет «Спартак», то в «стыки» при таком раскладе отправятся «Нижний Новгород» и «Уфа». Если же «Химки» проиграют «Спартаку», то в стыковых играх при таком раскладе придётся сыграть «Химкам» и «Уфе».

А вот если при таком раскладе «Химки» сыграют вничью со «Спартаком», то у нас будет 4 команды с 30 очками. При такой ситуации по отношению друг к другу они расположатся так:

«Уфа» (8 очков в очных матчах, разность мячей 7:7), «Урал» (8 очков, 4:4), «Химки» (7 очков, 5:5), «Нижний Новгород» (7 очков, 4:4).

Продолжая говорить о самых сложных раскладах, рассмотрим вариант, при котором по 30 очков наберут «Нижний Новгород», «Урал» и «Химки». Тогда по отношению друг к другу они расположатся так:

«Нижний Новгород» (6 очков в очных матчах, разность мячей 3:2), «Химки» (6 очков, 2:1), «Урал» (2 очка).

При такой ситуации в стыки отправятся «Химки» и «Урал», поскольку для реализации такого расклада «Рубин» должен обыграть «Уфу».

Теперь о раскладе, когда по 30 очков будет у «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Рубина». По отношению друг к другу они расположатся так:

«Нижний Новгород» (10 очков в очных матчах), «Урал» (4 очка), «Рубин» (3 очка).

При такой ситуации положение определит результат «Химок», которые для возможности реализации такого расклада должны либо проиграть, либо выиграть. Если «Химки» побеждают, то в такой ситуации в «стыки» отправляются «Урал» и «Рубин», а если проигрывают – «Рубин» и «Химки».

Наконец, о раскладе, при котором по 30 очков наберут «Нижний Новгород», «Урал», «Химки» и «Рубин». По отношению друг к другу они расположатся так:

«Нижний Новгород» (12 очков в очных матчах), «Химки» (10 очков), «Урал» (5 очков), «Рубин» (4 очка).

При таком раскладе в «стыки» отправятся «Урал» и «Рубин».

Учитывая информацию выше, можно проговорить положение дел для каждой из команд, которая может финишировать в зоне «стыков».

Итак:

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«Уфа» вылетит напрямую, если не обыграет «Рубин». «Уфа» избежит стыковых игр только при своей победе, поражениях «Нижнего Новгорода» и «Урала», а также ничьей «Химок».

«Рубину» нужно не проиграть «Уфе», чтобы избежать прямого вылета. Чтобы не попасть и в «стыки», казанцам нужно побеждать и надеяться, что два из трёх конкурентов («Нижний Новгород», «Урал» и «Химки» потеряют очки).

«Химки» не вылетят в ФНЛ напрямую. Подмосковная команда избежит «стыков», если обыграет «Спартак», а «Нижний Новгород» и «Урал» не выиграют свои матчи синхронно. Ничьей «Химкам» хватит только при одном варианте: если «Нижний Новгород» и «Урал» проиграют, а «Рубин» сыграет вничью.

«Урал» не попадёт в «стыки» в случае победы над «Арсеналом». Если «Урал» сыграет вничью, то команде придётся надеяться на то, что «Химки» и «Рубин» не выиграют свои матчи. «Урал» может не опуститься в зону стыковых игр даже в случае поражения. Выше мы описали подобные ситуации. Добавим лишь, что «Урал» имеет перевес над «Уфой» по личным встречам (6 очков против 0). Это на случай, если по 30 очков будет лишь у этих двух команд.

«Нижний Новгород», опережающий «Урал» по личным встречам (4 очка против 1), избежит стыковых игр в случае победы над «Зенитом». Нижегородцам хватит и ничьей, если только два из трёх конкурентов не смогут их обойти за счёт своих побед. «Нижнему» можно даже проиграть – выше мы подробно описали такие варианты.

Подготовил Александр Тихий.