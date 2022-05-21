Джем Тюркмен, агент полузащитника «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаша в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новости об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

«Интерес от ЦСКА? Сейчас я могу сказать, что у моего клиента контракт с «Фенербахче». Он счастлив в команде и хочет играть в Лиге Чемпионов. Для него это очень важно», — сказал агент.

Ранее мы сообщили о том, что опорный полузащитник «канареек» Яндаш интересен ЦСКА.

27-летний турок защищает цвета «Фенербахче» с 2020 года. До этого он выступал в «Сивасспоре». За «канареек» в текущем сезоне Яндаш сыграл 32 матча во всех турнирах, отличившись двумя голами. Футболист в «Фенербахче» играет на позиции опорного полузащитника.

Сегодня, 21 мая, ЦСКА проведёт домашний матч 30-го тура РПЛ против «Ростова». Начало – в 17:00 мск.