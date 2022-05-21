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Агент полузащитника «Фенербахче» отреагировал на интерес со стороны ЦСКА эксклюзив

21 Мая 2022 • 14:50 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.73 4.00 4.50
Через 1 ч. 27 мин.

Джем Тюркмен, агент полузащитника «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаша в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новости об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

«Интерес от ЦСКА? Сейчас я могу сказать, что у моего клиента контракт с «Фенербахче». Он счастлив в команде и хочет играть в Лиге Чемпионов. Для него это очень важно», — сказал агент.

Ранее мы сообщили о том, что опорный полузащитник «канареек» Яндаш интересен ЦСКА.

27-летний турок защищает цвета «Фенербахче» с 2020 года. До этого он выступал в «Сивасспоре». За «канареек» в текущем сезоне Яндаш сыграл 32 матча во всех турнирах, отличившись двумя голами. Футболист в «Фенербахче» играет на позиции опорного полузащитника.

Сегодня, 21 мая, ЦСКА проведёт домашний матч 30-го тура РПЛ против «Ростова». Начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фенербахче РПЛ трансферы Мерт Хакан Яндаш
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