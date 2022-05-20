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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА объявил о долгосрочном контракте с Ушаковым

20 Мая 2022 • 18:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.65 4.30 4.80
Через 20 ч. 52 мин.

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков подписал долгосрочный контракт с «армейским» клубом, сообщает официальный сайт команды.

Таким образом, молодой игрок будет выступать за ЦСКА до 2026 года. 19-летний Ушаков является воспитанником московского «Торпедо», из которого ушёл в ЦСКА зимой 2020 года.

За основную команду «красно-синих» он дебютировал в сезоне-2021/22. В этом же сезоне он сыграл 9 матчей во всех турнирах, смог отличиться один раз и отдал две результативные передачи.

ЦСКА перед заключительным 30-м туром занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее в команде объявили о том, что в конце сезона уйдёт защитник Марио Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев. Капитан команды Игорь Акинфеев наоборот продлил контракт до конца сезона-2023/24.

 


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Евро-Футбол.Ру,
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