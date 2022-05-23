Агент Иржи Мюллер, который представляет интересы главного тренера «Славии» Индржихи Трпишовски поделился информацией о будущем специалиста.
«Хотел бы Индржих Трпишовски попробовать свои силы в России? Сейчас не о чем говорить», — приводит слова Мюллера «Чемпионат».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что чешский тренер может возглавить московский ЦСКА, но соглашение со «Славией» у наставника рассчитано еще на один год.
Отметим, что по неофициальным данным, главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий попросил руководство клуба освободить его досрочно от занимаемой должности.
Агент Трпишовски: С ЦСКА контактов не было
|ЦСКА Москва
|Ростов
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