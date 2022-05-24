Карпин высказался о будущем Дзюбы

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможном отъезде нападающего Артёма Дзюбы в Европу.

Напомним, ранее российский форвард сделал официальное объявление о своём уходе из «Зенита», за который выступал с 2015 года.

«Может теперь пришло время выпустить интервью без вопроса о Дзюбе? Не факт, что их теперь будет меньше. Пора ли Артёму уезжать в Европу? А не поздно ли?», — цитирует Карпина Sport24.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Турции, Сербии, а также США.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе питерского клуба 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.