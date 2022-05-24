Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин высказался о будущем Дзюбы

24 Мая 2022 • 10:04 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Ростов
окончен

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможном отъезде нападающего Артёма Дзюбы в Европу.

Напомним, ранее российский форвард сделал официальное объявление о своём уходе из «Зенита», за который выступал с 2015 года.

«Может теперь пришло время выпустить интервью без вопроса о Дзюбе? Не факт, что их теперь будет меньше. Пора ли Артёму уезжать в Европу? А не поздно ли?», — цитирует Карпина Sport24.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Турции, Сербии, а также США.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе питерского клуба 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
10:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказал о гегемонии «Зенита»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» выступает за расширение РПЛ
10:47 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Спартака» назвал оптимальное количество клубов в РПЛ
10:30 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Мне повезло, что ушёл Ракицкий»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил, почему не позвал Писарева в «Ростов»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, кто решит его судьбу в сборной России
10:04 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о будущем Дзюбы
10:04 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему он поддерживает расширение РПЛ
09:52 · Россия. Премьер-лига
Гулиев может вернуться в «Ростов»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Уткин возвращается в «Краснодар»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил, почему весной не возглавил «Локомотив»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Вспоминает ли сейчас кто-то про чемпионства Слуцкого в ЦСКА?» 4
09:40 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Рубина» проигнорировал вызов в сборную Беларуси
09:40 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о решении CAS по сборной России
09:32 · Россия. Премьер-лига
Как Ловрен отреагировал на уход Дзюбы из «Зенита»
Все новости
Рекомендуем