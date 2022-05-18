Игрок ЦСКА Языджи может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Demirören News Agency.

Напомним, ранее стало известно, что руководство армейского клуба решило не выкупать турецкого футболиста, поэтому по окончании срока аренды он должен будет вернуться в «Лилль».

По информации источника, интерес к Языджи проявляют «Зенит» и «Динамо». Кроме того, игрока не прочь заполучить ряд клубов из Англии, Италии и Германии, а также Турции.

Языджи пополнил состав ЦСКА в январе нынешнего года. За 12 проведённых матчей в составе «красно-синих» полузащитник забил восемь голов и отдал две результативные передачи.