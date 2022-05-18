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Слуцкий: Фернандес — самый бесконфликтный футболист

18 Мая 2022 • 22:31 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
1.65 4.30 4.70
21.05 17:00

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на заявление защитника ЦСКА о приостановлении карьеры.

«Весь российский футбол потерял уникального футболиста, который помог нашей сборной добиться уникального результата», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что у него очень теплые отношения с Фернандесом. По мнению тренера, таких игроков трудно найти, бразилец является самым мягким игроком, с которым никогда не возникало никаких конфликтных ситуаций.

Ранее стало известно о том, что Марио Фернандес приостановит карьеру и вернется в Бразилию.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Леонид Слуцкий Марио Фернандес
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