В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч заключительного 39-го тура Российской премьер-лиги, в котором местная команда принимает «Зенит».

На 20-й минуте встречи «Нижний Новгород» получил право на 11-метровый, полузащитник Николай Калинский реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд.

Это не всё, чем запомнилась игра. По ходу матча активные фанаты «Зенита» начали скандировать: «Дзагоев – пёс». Напомним, Алан объявил, что 30-й тур станет последним для него в футболке ЦСКА.

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