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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин отреагировал на желание Березуцких покинуть ЦСКА и работать в Европе эксклюзив

17 Мая 2022 • 16:51 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.65 4.30 4.70
21.05 17:00

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на желание тренеров ЦСКА Алексея и Василия Березуцких покинуть команду и работать в Европе.

«Пишут, что Березуцкие хотят работать в Европе? Если они хотят в «Реале» работать, то это одно. А если попробовать себя в последней команде чемпионата Венгрии, то это абсолютно другое.

Мы не знаем какая ситуация в ЦСКА, какие у братьев отношения с руководством и футболистами, поэтому объективно говорить об этом мы не можем.  

Конечно, я хочу, чтобы они продолжали тренировать и набираться опыта в России. Но всё зависит от них и, повторюсь, мы не знаем всей ситуации изнутри. Я хочу, чтоб они набрались опыта и взяли титулы в России», — сказал Булыкин.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА летом 2021 года. Перед заключительным 30-м туром РПЛ «армейцы» набрали 47 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Березуцкий доработает сезон в ЦСКА, а летом может покинуть команду.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Булыкин Алексей Березуцкий РПЛ
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