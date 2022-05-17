Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на желание тренеров ЦСКА Алексея и Василия Березуцких покинуть команду и работать в Европе.

«Пишут, что Березуцкие хотят работать в Европе? Если они хотят в «Реале» работать, то это одно. А если попробовать себя в последней команде чемпионата Венгрии, то это абсолютно другое.

Мы не знаем какая ситуация в ЦСКА, какие у братьев отношения с руководством и футболистами, поэтому объективно говорить об этом мы не можем.

Конечно, я хочу, чтобы они продолжали тренировать и набираться опыта в России. Но всё зависит от них и, повторюсь, мы не знаем всей ситуации изнутри. Я хочу, чтоб они набрались опыта и взяли титулы в России», — сказал Булыкин.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА летом 2021 года. Перед заключительным 30-м туром РПЛ «армейцы» набрали 47 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Березуцкий доработает сезон в ЦСКА, а летом может покинуть команду.