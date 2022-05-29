Магнуссон рассказал о самом памятном матче в футболке ЦСКА

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, решивший покинуть команду, обратился к болельщикам московского клуба.

Футболист поблагодарил фанатов за поддержку, заявив, что для него было честью выступать за ЦСКА.

«Помню, когда впервые узнал, что ЦСКА, один из величайших клуба в России, захотел подписать меня, я был на седьмом небе от счастья. Меня приняли в семью, и вы, болельщики, с первого дня показали, что любите меня. Я безмерно вам благодарен», — заявил Магнуссон в своих соцсетях.

Также исландский защитник назвал гостевой матч против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов самым памятным моментом в своей «армейской» карьере. Напомним, в декабре 2018 года ЦСКА обыграл «сливочных» (3:0) в рамках группового этапа главного клубного турнира Европы.

Магнуссон пополнил состав ЦСКА летом 2018 года. Всего в красно-синей футболке защитник провёл 93 матча, забив в них пять голов и отдав одну результативную передачу.