ЦСКА примет решение по Кучаеву в начале лета

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, выступавший за «Рубин» на правах аренды, вернётся в московский клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство «армейцев» примет решение о будущем футболиста в начале лета.

Напомним, после поражения в матче 30-го тура РПЛ от «Уфы» (1:2) «Рубин» не смог сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон.

В текущем сезоне 24-летний Кучаев провёл в составе казанцев 10 матчей, в которых забил один гол и отдал столько же результативных передач. Также на счету футболиста один забитый мяч в 15 играх за ЦСКА.