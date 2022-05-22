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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА примет решение по Кучаеву в начале лета

22 Мая 2022 • 15:56 Комментировать
Рубин
1:2
Уфа
окончен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, выступавший за «Рубин» на правах аренды, вернётся в московский клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство «армейцев» примет решение о будущем футболиста в начале лета.

Напомним, после поражения в матче 30-го тура РПЛ от «Уфы» (1:2) «Рубин» не смог сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон.

В текущем сезоне 24-летний Кучаев провёл в составе казанцев 10 матчей, в которых забил один гол и отдал столько же результативных передач. Также на счету футболиста один забитый мяч в 15 играх за ЦСКА.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Константин Кучаев
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