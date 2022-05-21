Самым драматичным матчем 30-го тура РПЛ стала битва в Казани, где «Рубину» нужно было не проиграть «Уфе». На 90-й минуте команда из Башкортостана забила победный мяч, а на 14-й добавленной - Виталий Лисакович не забил пенальти (промах), и «Рубин» идет в ФНЛ.
Роковой пенальти Лисаковича, отправивший «Рубин» в ФНЛ - видео видео
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|окончен
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|0:1
|Локомотив Москва
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|окончен
|Рубин
|1:2
|Уфа
|окончен
|Химки
|2:1
|Спартак Москва
|окончен
|Краснодар
|1:1
|Ахмат
|2.55 3.75 2.60
|окончен
|Динамо Москва
|1:5
|Сочи
|окончен
|Нижний Новгород
|1:0
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|3.20 3.30 2.30
|окончен
|ЦСКА Москва
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|1.73 4.00 4.50
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|Арсенал Тула
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