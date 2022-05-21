Самым драматичным матчем 30-го тура РПЛ стала битва в Казани, где «Рубину» нужно было не проиграть «Уфе». На 90-й минуте команда из Башкортостана забила победный мяч, а на 14-й добавленной - Виталий Лисакович не забил пенальти (промах), и «Рубин» идет в ФНЛ.