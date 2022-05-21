Анохин: Клубы не должны влиять на назначение судей

Член исполкома РФС Сергей Анохин высказался по поводу недовольства Леонида Слуцкого назначением арбитра Сергея Иванова на поединок между «Рубином» и «Уфой».

Анохин сказал «Матч ТВ», что клубы не должны никак влиять на назначение судей на матчи РПЛ. Член исполкома РФС отметил, что к фигуре арбитра Иванова не нужно приковывать дополнительное внимание, а Слуцкому нужно сконцентрироваться на предстоящем матче, ведь эта ситуация не красит тренера «Рубина».

Напомним, что Леонид Слуцкий выразил недовольство тем, что на заключительный поединок чемпионата между «Рубином» и «Уфой» был назначен Сергей Иванов, с которым у тренера были конфликтные ситуации.