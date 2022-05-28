Вилков: «Судьи в ФНЛ не знают, где играл и кого тренировал Слуцкий»

Известный арбитр Михаил Вилков поделился мнением о заявлении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, ранее признавшего, что, возможно, он слишком сильно критиковал судей.

Вилков отметил, что для арбитров ФНЛ не имеет никакого значения, где играл и кого тренировал Слуцкий.

«Сейчас господин Слуцкий пытается наладить мосты через Васю Казарцева, делая ему комплименты. Но в ФНЛ нет Васи — там растут перспективные пацаны, которые не знают, где играл и кого тренировал Слуцкий. Они лишь видели и слышали, как вы песочили их коллег в прямом эфире», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Напомним, ранее наставник «Рубина» неоднократно резко высказывался в адрес российских судей. По итогам минувшего сезона РПЛ казанцы заняли 15-е место, не сумев сохранить прописку в высшем российском футбольном дивизионе.