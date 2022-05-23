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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Рубине» рассказали, подавал ли Слуцкий в отставку

23 Мая 2022 • 11:18 Комментировать
Рубин
1:2
Уфа
окончен

Футбольный функционер Рустем Сайманов, занимающий пост гендиректора казанского «Рубина», высказался о наставнике команды Леониде Слуцком. По словам руководителя, тренер, несмотря на вылет из РПЛ, не подавал заявление об отставке.

«Слуцкий не обращался с просьбой уйти. Он не может так уйти на эмоциональной волне», - передает слова представителя клуба «Спорт-экспресс».

Подопечные Слуцкого вылетели из Премьер-лиги в ФНЛ впервые за 19 лет. В решающем матче сезона «Рубин» на своем поле встречался с «Уфой» и потерпел фатальное поражение со счетом 1:2. В компенсированное время казанцы могли спастись, однако не забили пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Рустем Сайманов
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