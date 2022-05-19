«Рубин» заплатит игрокам по 10 тысяч евро за победу на «Уфой»

«Рубин» ввёл систему премиальных для футболистов команды на три заключительных матча РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в случае победы каждый игрок может получить по 10 тысяч евро.

Несмотря на этот мотивирующий фактор, казанцы уже уступили «Локомотиву» (0:1) и «Уралу» (0:3). Свой следующий матч подопечные Леонида Слуцкого проведут в субботу, 21 мая, против «Уфы». В случае поражения «Рубин» напрямую вылетит в ФНЛ по итогам нынешнего сезона. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.