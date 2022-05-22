Бывший тренер «Ростова», футбольный эксперт Сергей Балахнин в интервью «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги 30-го тура РПЛ и прокомментировал итоговую турнирную таблицу.

- «Динамо» уступило «Сочи» 1:5 и заняло третье место. Это больше успех или наоборот, если оценивать весь сезон для бело-голубых?

- Если брать в целом, то успех, но если учитывать неудачную концовку, то, конечно, разочарование и для футболистов, и для болельщиков. С чем это связно, я не могу сказать. Команда была очень мотивирована, но напропускала в итоге огромное количество мячей. Думаю, причин здесь несколько.

- В чем секрет успеха «Сочи»? Команда не так давно появилась на футбольной карте нашего первенства и уже смогла занять второе место.

- Это работа главного тренера. Он смог раскрыть всех хороших футболистов и создал прекрасную атмосферу в коллективе. Ребятам было комфортно. Они получали удовольствие от игры. И в целом команда играла очень хорошо.

- «Спартак» вчера проиграл «Химкам». Неожиданный результат?

- Да нет. «Спартак» в последнее время допускает какие-то непонятные срывы. Футбол не соответствует уровню игроков. Команда могла и должна была играть лучше.

- Насколько неожиданным стал для вас вылет «Рубина»?

- Это очень неожиданно. Никогда бы такого не предположил. Но можно найти объективные причины для этого. Уход лидеров не мог не сказаться на игре. Но такая ситуация была у многих команд. А у казанцев случился настоящий провал. Выступление «Рубина» в этом сезоне стало для меня самым большим разочарованием.

- Как думаете, Слуцкому надо уходить, или остаться в клубе, чтобы исправить ситуацию?

- Думаю, ему надо реабилитироваться за этот сезон и остаться. Но решение будет принимать руководство клуба.

- Если подводить итоги чемпионата, как прокомментируете турнирную таблицу?

- Кроме тех неожиданностей, о которых я сказал, остальные команды заняли свои места, согласно своему уровню, финансированию и так далее. Интрига была только в том, кто вылетит и кто возьмет серебро.

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- Кто для вас лучший игрок сезона?

- Это ряд футболистов. Не скажу, что кто-то раскрылся в этом сезоне, но я бы выделил бразильцев «Зенита», которые провели чемпионат ровно и ярко. А так можно взять каждую команду и там кто-то выделяется.

- Лучшим бомбардиром РПЛ стал Гамид Агаларов, но его «Уфа» заняла лишь 14-е место в итоговой таблице. Вас это удивляет?

- Гамид – молодец, но, к сожалению, его клуб в этом чемпионате боролся лишь за сохранение прописки в РПЛ. Как он умудрился так хорошо проявить себя в такой ситуации – это большой вопрос для меня.

Елена Григорьевская