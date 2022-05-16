Попов: Я не верю, что «Рубин» покинет РПЛ

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о ситуации команды.

«Что касается «Рубина», если команда вылетит, это станет катастрофой. Лично я не верю в такой расклад», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

По мнению бывшего игрока, по окончании текущего сезона никто не покинет Российскую премьер-лигу. Возможно, будут переходные матчи двух последних команд РПЛ с 3-м и 4-м клубом из ФНЛ.

После 29-го тура чемпионата России «Рубин» занимает 14-е место, набрав 29 очков, и продолжает вести борьбу за выживание.

В последнем матче РПЛ казанский клуб сыграет с «Уфой», встреча пройдет 21 мая.