​Где смотреть матч «Рубин» - «Уфа» онлайн

В одном из матчей последнего тура Российской премьер-лиги сыграют «Рубин» и «Уфа».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Арена» смотрите в 17:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Субботняя битва между «Рубином» и «Уфой» обещает получиться знатной. Какая-то из этих команд составит компанию «Арсеналу» и вылетит из РПЛ в ФНЛ. Уфимцам нужна только победа, а казанцам будет достаточно и ничьей. Стоит сказать, что «рубиновые» в трёх последних играх не набирали очков и даже не забивали.