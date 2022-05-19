Газизов: Я предложил заменить арбитра на матч с «Рубином»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил о возможной замене арбитра на матч 30-го тура РПЛ против «Рубина».

«Я сегодня на собрании лиги предложил поменять арбитра матча «Рубин» — «Уфа». Рустем Сайманов слышал моё предложение. Мы готовы пойти на то, чтобы заменили арбитра встречи», — сказал Газизов «Чемпионату».

По словам генерального директора, «Уфа» готова пойти на это, чтобы после матча не возникло никаких вопросов, ведь за данной встречей будет особое наблюдение.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал работу судьи Сергея Иванова, который был назначен на игру 30-го тура между «Уфой» и «Рубином».