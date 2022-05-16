Болельщики смогут бесплатно посетить последний матч «Рубина» в этом сезоне

Футболисты и тренеры казанского «Рубина» решили выкупить все билеты на заключительный поединок этого сезона против «Уфы».

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, в этот сложный момент игроки и тренеры «Рубина» приняли решение выкупить все билеты на последний матч этого сезона с «Уфой», так что вход будет бесплатным. Представители команды надеются, что болельщики не бросят «Рубин», которому сейчас очень нужна поддержка фанатов.

Напомним, что на данный момент «Рубин» занимает лишь 14-ю строчку в турнирной таблице. В случае поражения от «Уфы» подопечные Леонида Слуцкого могут вылететь в ФНЛ.