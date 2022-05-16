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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская назвала причину неудач «Рубина»

16 Мая 2022 • 16:16 Комментировать
Рубин
...
Уфа
21.05 17:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о текущей ситуации в казанском «Рубине».

Напомним, весной подопечные Леонида Слуцкого одержали всего две победы и находятся в шаге от вылета в ФНЛ.

Смородская предположила, что внутри клуба может иметь место конфликт между игроками и главным тренером команды. 

«По ходу сезона я не могла представить, что «Рубин» может вылететь в ФНЛ. Из-за одной причины такой тяжёлой ситуации быть не может. Возможно, это разлад среди игроков, скорее всего, конфликт с главным тренером или скрытый конфликт», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Свой следующий матч команда Слуцкого проведёт в субботу, 21 мая, дома против «Уфы». Если казанцы проиграют, то напрямую покинут РПЛ.   

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Ольга Смородская
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РУБИН УФА
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