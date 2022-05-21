«Уфа» на последних минутах забила «Рубину», команда Слуцкого вылетает в ФНЛ

В эти минуты проходит матч заключительного 30-го тура РПЛ, в котором «Рубин» принимает «Уфу».

На 37-й минуте Виталий Лисакович с пенальти вывел хозяев вперёд. На 54-й минуте Владислав Камилов сравнял счёт.

А на 91-й минуте нападающий «Уфы» Дилан Ортис послал мяч в ворота «Рубина» и отправил команду Леонида Слуцкого, вероятнее всего, в ФНЛ.

Таким образом, на данный момент из РПЛ вылетают «Арсенал» и «Рубин». «Уфа» и «Химки» будут играть в стыках.

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