Широков поделился ожиданиями от матча между «Рубином» и «Уфой»

Известный российский экс-футболист Роман Широков поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в РПЛ между казанским «Рубином» и «Уфой».

Широков сказал «Чемпионату», что это будет матч за выживание, ведь лучше попасть в стыки на «СКА-Хабаровск», чем отправиться в ФНЛ напрямую. Экс-игрок отметил, что команды вряд ли покажут какой-то искромётный футбол, так как нужно учитывать то, как они играли по ходу сезона, но благодаря интриге встреча должна быть весьма интересной.

Напомним, что поединок между «Рубином» и «Уфой» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени. Проигравшая команда напрямую вылетит из РПЛ.