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Агент — о будущем Саплинова: «Важно, чтобы он играл»

20 Мая 2022 • 12:51 Комментировать
Рубин
...
Уфа
21.05 17:00

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Уфы» Александра Саплинова, высказался о будущем своего клиента. Напомним, права на футболиста принадлежат «Ростову».

Талаев считает, что всё будет зависеть от того, получит ли Саплинов возможность стать игроком стартового состава в своей нынешней команде.

«Александр хочет играть. Если уфимцы видят его игроком основного состава, то он останется. Сейчас Саплинов не особо много играет, важно чтобы играл», — приводит слова Талаева Metaratings.

В текущем сезоне 24-летний игрок провёл в составе уфимского клуба 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Уфа Александр Саплинов
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