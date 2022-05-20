Агент — о будущем Саплинова: «Важно, чтобы он играл»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Уфы» Александра Саплинова, высказался о будущем своего клиента. Напомним, права на футболиста принадлежат «Ростову».

Талаев считает, что всё будет зависеть от того, получит ли Саплинов возможность стать игроком стартового состава в своей нынешней команде.

«Александр хочет играть. Если уфимцы видят его игроком основного состава, то он останется. Сейчас Саплинов не особо много играет, важно чтобы играл», — приводит слова Талаева Metaratings.

В текущем сезоне 24-летний игрок провёл в составе уфимского клуба 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями.