Слуцкий: «Исинбаева говорила: Пока у меня есть попытка, я не проиграла»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, верит ли он в сохранение прописки в Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

«Конечно, перед каждой игрой ты должен верить в любые шансы. Объективно, мы имеем много проблем. Известная прыгунья Елена Исинбаева говорила: «Пока у меня есть попытка, я не проиграла». Здесь то же самое», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Напомним, в последнем туре «Рубин» у себя дома примет «Уфу». Если подопечные Слуцкого проиграют, то напрямую вылетят в ФНЛ. Этот матч состоится в субботу 21 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.