Быстров - о вылете «Рубина»: «Слуцкий обделался»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о вылете казанского «Рубина» из Премьер-лиги. По его мнению, одним из виновников провала команды является главный тренер Леонид Слуцкий.

В разговоре на «Матч ТВ» Быстров заявил, что в команде не нашлось человека, который смог бы вытянуть клуб из болота, в котором казанцы начали тонуть. По мнению Владимира, Слуцкий был не готов к такому развитию событий.

«Слуцкий обделался, это факт», - сказал эксперт.

«Рубин» вылетел из РПЛ после домашнего поражения от «Уфы» (1:2). В этой встрече казанцев устраивала ничья, однако они не смогли набрать очки в родных стенах.