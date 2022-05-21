Губерниев: «Рубин» со Слуцким будет играть в любительском чемпионате Татарстана

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ.

«Если он продолжит тренировать команду, то на следующий год их ждет второй дивизион ФНЛ. А еще через год, если они с ним заключат трехлетний контракт, то они будут играть в любительском чемпионате Татарстана», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче последнего 30-го тура в сезоне-2021/22 «Рубин» на своём поле проиграл «Уфе» и впервые за 19 лет вылетел в ФНЛ. Ранее стало известно, что «Арсенал» тоже отправится во вторую лигу.

В стыковых матчах «Уфа» сыграет с «Оренбургом», а «Химкам» будет противостоять «СКА-Хабаровск».